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Başkan Yalçın, camii çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yapımına başlanan cami çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yalçın, “Vizyon projelerimizden olan Çarşı Mahalle Karamustafa Paşa Camii’nin proje çalışmalarına...

Başkan Yalçın, camii çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yapımına başlanan cami çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yalçın, “Vizyon projelerimizden olan Çarşı Mahalle Karamustafa Paşa Camii’nin proje çalışmalarına...

13 Şubat 2018 Salı 14:20
Başkan Yalçın, camii çalışmalarını yerinde inceledi
Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yapımına başlanan cami çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yalçın, “Vizyon projelerimizden olan Çarşı Mahalle Karamustafa Paşa Camii’nin proje çalışmalarına başlandı. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan projemizin 5 Şubat tarihinde sözleşmesi imzalandı. 180 gün içinde projesi bitecek. İlçemizin kent yaşamına değer katacak projelerden birisi olan Karamustafa Paşa yaşam alanının projeleri tamamlandıktan sonra uygulamaya geçilecek” dedi.
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