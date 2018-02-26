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Başkan Yağcı’nın Hocalı Katliamı mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan ordusu tarafından gerçekleştirilen ’Hocalı Katliamı’ ile ilgili bir mesaj yayımladı.Başkan Yağcı mesajında, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesindeki...

Başkan Yağcı’nın Hocalı Katliamı mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan ordusu tarafından gerçekleştirilen ’Hocalı Katliamı’ ile ilgili bir mesaj yayımladı.Başkan Yağcı mesajında, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesindeki...

26 Şubat 2018 Pazartesi 16:26
Başkan Yağcı’nın Hocalı Katliamı mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan ordusu tarafından gerçekleştirilen ’Hocalı Katliamı’ ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Başkan Yağcı mesajında, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde katliam yapıldığını belirtti. Yağcı mesajında “Hocalı Katliamı, taşıdığı ifadede de belirtildiği şekliyle yakın tarihte yaşanan büyük katliamlardan birisidir. Söz konusu katliam, Ermenistan ordusunun insan canının önemini hiç düşünmediği bir anlayış çerçevesinde hareket ederek, tarihlerine kara bir leke olarak eklenmiş bir olaydır. Gerçekleştirilen katliamda, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin resmi açıklamasına göre 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı hayatını kaybetmiştir. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı Katliamı’nı Dağlık Karabağ’ın işgalinden bu yana gerçekleşen en kapsamlı sivil katliamı olarak nitelendirmiştir. ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ anlayışı çerçevesinde adaletle hüküm süren, değil bir can kıymak dünyaya 6 asrı aşkın bir sürede hoşgörü, sevgi kardeşlik ve medeniyet tohumları eken bir ecdadın bıraktığı topraklar üzerinde yaşayan nesiller olarak, söz konusu katliamı kınıyor, böyle bir katliamın dünyanın hiçbir yerinde bir daha yaşanmaması dileğiyle, katliamda canlarını feda eden insanlarımıza, Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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