Başkan Yağcı’dan iş yeri açılışı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ilde faaliyet gösterecek olan tespihçi dükkanının açılışına katılarak, bir işletmeyi daha hizmete soktu.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi, Hükümet Caddesi üzerinde hizmete giren gümüş, tespih ve hediyelik eşya üzerine satış yapacak Başkan Tespih adlı iş yeri açılışına Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Erbakan Vakfı İl Başkanı Ahmet Özvatan, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Başkan Yağcı kurdelesinin kestiğini açılışta ,"Bilecik’te bir işletmeyi daha hizmete soktuk. Mehmet Turgut kardeşimiz daha önceden de tespih işini yapıyordu. Bilecik’e böyle bir hizmet şarttı. Açılışını yaptığımız tespih dükkanının hayırlara vesile olmasını diliyor, katılımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın kurdele kestiği dükkanın gezdi. İşletme sahibi Mehmet Turgut, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu tablo hediye etti.