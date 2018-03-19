Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115769
ALTIN
166.475
DOLAR
3.9459
STERLİN
5.5366
EURO
4.8588

Başkan Yağcı’dan iş yeri açılışı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ilde faaliyet gösterecek olan tespihçi dükkanının açılışına katılarak, bir işletmeyi daha hizmete soktu.Bilecik merkez İstiklal Mahallesi, Hükümet Caddesi üzerinde hizmete giren gümüş, tespih ve...

Başkan Yağcı’dan iş yeri açılışı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ilde faaliyet gösterecek olan tespihçi dükkanının açılışına katılarak, bir işletmeyi daha hizmete soktu.Bilecik merkez İstiklal Mahallesi, Hükümet Caddesi üzerinde hizmete giren gümüş, tespih ve...

19 Mart 2018 Pazartesi 15:58
Başkan Yağcı’dan iş yeri açılışı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ilde faaliyet gösterecek olan tespihçi dükkanının açılışına katılarak, bir işletmeyi daha hizmete soktu.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi, Hükümet Caddesi üzerinde hizmete giren gümüş, tespih ve hediyelik eşya üzerine satış yapacak Başkan Tespih adlı iş yeri açılışına Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Erbakan Vakfı İl Başkanı Ahmet Özvatan, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Başkan Yağcı kurdelesinin kestiğini açılışta ,"Bilecik’te bir işletmeyi daha hizmete soktuk. Mehmet Turgut kardeşimiz daha önceden de tespih işini yapıyordu. Bilecik’e böyle bir hizmet şarttı. Açılışını yaptığımız tespih dükkanının hayırlara vesile olmasını diliyor, katılımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın kurdele kestiği dükkanın gezdi. İşletme sahibi Mehmet Turgut, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu tablo hediye etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir destek de PTT’den
Bir destek de PTT’den
İtfaiye Müdürlüğü’nden yangın tatbikatı
İtfaiye Müdürlüğü’nden yangın tatbikatı
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Ünal, güven tazeledi
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Ünal, güven tazeledi

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim