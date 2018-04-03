Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114578
ALTIN
171.141
DOLAR
3.9773
STERLİN
5.5910
EURO
4.8959

Başkan Yağcı, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, çalışmaları kapsamında şehir merkezindeki vatandaş ve esnafı ziyaret etti.Beraberinde; AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve Giyim ve Mensucat Odası Başkanımız Haşim Balcı’nın da katıldığı...

Başkan Yağcı, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, çalışmaları kapsamında şehir merkezindeki vatandaş ve esnafı ziyaret etti.Beraberinde; AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve Giyim ve Mensucat Odası Başkanımız Haşim Balcı’nın da katıldığı...

03 Nisan 2018 Salı 12:06
Başkan Yağcı, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, çalışmaları kapsamında şehir merkezindeki vatandaş ve esnafı ziyaret etti.

Beraberinde; AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve Giyim ve Mensucat Odası Başkanımız Haşim Balcı’nın da katıldığı ziyarette Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, esnafa hayırlı işler temennisini iletti. Vatandaş ve muhtarlarla Bilecik Belediyesi Sosyal Tesisleri Çay Bahçesinde çay içen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı; ‘’Esnafımızla ve vatandaşlarımızla selamlaştık ve hasbihal ettik. Bilecik’imiz her geçen gün büyüyüp gelişiyor, bizlerde esnafımızın yanında olarak çalışmalarımıza ilişkin onların görüş ve önerilerini aldık çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Sadece bugün için değil gelecek yıllar için de vatandaşlarımız ve esnafımızla güzel bir Bilecik için çalışıyoruz. Destekleri için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum’’ İfadelerini kullandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplandı
AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplandı
Akıl Oyunları İl Finali Bilecik’te gerçekleştirildi
Akıl Oyunları İl Finali Bilecik’te gerçekleştirildi
Yakalanan at sahibine teslim edildi
Yakalanan at sahibine teslim edildi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim