Başkan Yağcı: "Bütünşehir uygulaması zannedersem gündemden rafa kaldırıldı"

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, seçim takvimine bakıldığında ’Bütünşehir’ uygulamasında seçimlerden en az 1 yıl önce değişikliklerin yapılması gerektiğini söyleyerek, "Bütünşehir uygulaması zannedersem gündemden rafa kaldırıldı" dedi.

Başkan Yağcı, kentteki basın mensupları ile Bilecik Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda bir araya gelerek Bilecik ve ülke gündemine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Bir gazetecinin ’Bütünşehir’ uygulamasına ilişkin sorduğu soruya Başkan Yağcı, "O konu devlet büyüklerimizin bileceği bir şey ama belki bu dilim içerisinde olmayabilir. Çünkü şu anda seçim takvimi itibariyle baktığımızda seçimlerden en az 1 yıl önce bu değişikliklerin yapılması gerekir. Şu anki tarih itibariyle baktığımızda öyle bir gündem yok. Bütünşehir uygulaması şu anda 30 büyükşehir belediyesinde uygulamasına devam edilecek. Zannedersem 2019’dan sonraki süreçlerde bu konu ele alınacak" dedi.

"Bütünşehir uygulaması zannedersem gündemden rafa kaldırıldı"

2019 seçimlerinden sonra belki 1-2 yıl içinde bununla ilgili bir seçimin daha yapılabileceğini anlatan Başkan Yağcı, "Meclisin alacağı kararlara, konuma göre değişecek bir şey. Yani şu anda bütünşehir uygulaması zannedersem gündemde rafa kaldırıldı, ama hakikaten üzerinde ciddi çalışmalar vardı. Taslaklar bu noktada hazırdı buna ilişkin olarak. Ne olduğunuz önemli değil. Bulunduğumuz yerde ne yaptığımız önemli" dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 yılının başında mevzuattan kaynaklı il belediyeleri ile merkez ilçe belediyeleri arasında yaşanan hizmet sunumundaki sıkıntıların giderilmesi için çalışma talimatı vermişti. Bu kapsamda büyükşehir dışında kalan 51 il için bütünşehir olma yolu açılmıştı.