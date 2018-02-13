Başkan Yağcı, birim müdürleriyle bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle haftalık istişare toplantısında bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan haftalık istişare toplantısına, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yardımcıları Nihat Can, Abdullah Ay, Abdullah Tetik, Kadri Şentürk ve birim müdürleri katıldı.

Haftanın istişaresini yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte haftalık olağan istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Toplantımıza başlamadan önce Afrin Operasyonu Zeytin Dalı Harekatında göğüs göğüse çarpışarak vatanımız uğruna canını feda eden şehitlerimiz için dualar ettik. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizi korusun. Müdürlüklerimizin 2017 yılı içerisinde yapmış olduğu çalışmaları ve projeleri inceleme ve analiz etme fırsatı bulduk. İlk günkü aşkla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için ekibimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Almış olduğumuz kararların şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.