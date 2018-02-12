Başkan Şahin şampiyon olan takımı tebrik etti

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, 1308 Osmaneli Belediye Spor U14 Futbol Takımı sporcularını tebrik etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 1308 Osmaneli Belediye Spor U14 Futbol Takımı sporcularını tebrik ederek, futbolculara başarılar diledi. Ardından bir açıklama yapan Başkan Şahin, “1308 Osmaneli Belediye Spor U14 Futbol takımımız finalde Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu’na finalde yenilerek ikinci olmuştu. Bugün U15 futbol takımımızın finalde rakibi yine Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu’ydu. Bu kez takımımız penaltılarla Şampiyonluğu kazanan taraf oldu. Bizim gibi sporda altyapıya büyük önem veren Bozüyük Belediye Başkanımız Fatih Bakıcıyı kutluyorum. Osmaneli Belediyesi ve Bozüyük Belediyesi spor kulüpleri kuvvetli alt yapıları ile spora renk katarken, centilmenlik ve kardeşlik konusunda da örnek oluyor. U19 futbol liginde Pazaryeri Spor U15 takımını (10-1) lik sonuçla yenen 1308 Osmaneli Belediye Spor U15 futbol takımımızı kutluyorum” dedi.