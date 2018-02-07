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Başkan Karabıyık, Söğüt İlçe Haftalık İstişare Toplantısı’na katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Söğüt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen haftalık istişare toplantısına katıldı.AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Söğüt İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen...

Başkan Karabıyık, Söğüt İlçe Haftalık İstişare Toplantısı’na katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Söğüt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen haftalık istişare toplantısına katıldı.AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Söğüt İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen...

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:05
Başkan Karabıyık, Söğüt İlçe Haftalık İstişare Toplantısı’na katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Söğüt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen haftalık istişare toplantısına katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Söğüt İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda partililerle bir araya gelerek, toplantı hakkında istişarelerde bulundu. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Karabıyık, “ Söğüt İlçe Başkanlığımız tarafından yapılan haftalık istişare toplantısına katılarak, ilçe teşkilatımızla çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Toplantıda alınan kararların ülkemize, ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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