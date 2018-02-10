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Başkan Duymuş, zemin çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldede inşaatı devam eden Yeni Cami’nin alt katında başlatılan zemin çalışmalarını yerinde inceledi.Başkan Duymuş, zemin çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi...

Başkan Duymuş, zemin çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldede inşaatı devam eden Yeni Cami’nin alt katında başlatılan zemin çalışmalarını yerinde inceledi.Başkan Duymuş, zemin çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi...

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:11
Başkan Duymuş, zemin çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldede inşaatı devam eden Yeni Cami’nin alt katında başlatılan zemin çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Duymuş, zemin çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir değerlendirme yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, “Beldemizde inşaatı devam eden Yeni Cami’nin belediyemiz tarafından başlatılan zemin iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledik. Çeşitli etkinliklerin ve yemekli toplantıların daha sağlıklı bir şekilde yapılması için başlatılan çalışmada sona gelindi. Ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
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