Başkan Bakıcı’dan Umre’den dönenlere ziyaret

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, kutsal topraklara giderek umre ziyaretini yerine getiren AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Kırgız, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar ve eşi Mustafa Bayraktar, Hayrettin Yıllar, Hayran Tren, Mustafa Kaplan, belediye personelleri İbrahim Sert ve Adem Koparan’ı ziyaret etti.

Başkan Bakıcı’ya ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Sinan Urhal eşlik etti. Manevi duyguları paylaşıp hayır duası almak için gerçekleştirdiği ziyaretlerde Başkan Bakıcı: “Allah tüm Müslüman kardeşlerimize mukaddes topraklara adım atarak umre ziyaretini yerine getirmeyi nasip etsin. Allah kardeşlerimizin yapmış olduğu ibadetleri kabul ve makbul eylesin. Kutsal topraklardan aldıkları feyzi ve bereketi sevdikleriyle en iyi şekilde paylaşmalarını nasip etsin” dedi.

Başkan Bakıcı ile Umre hatıralarını paylaşan, hurma ve zemzem suyu ikram eden vatandaşlar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek “Allah herkese o güzel kutsal topraklara ayak basmayı nasip etsin” diye dua ettiler.

Başkan Bakıcı ayrıca umre ziyaretini yerine getiren Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Kaçar’ı da beraberindeki Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, Yönetim Kurulu Üyeleri Köksal Kaçır ve Selim Şaşmaz ile birlikte ziyaret ederek “Rabbim ibadetlerinizi kabul buyursun inşallah” dedi.