Başkan Bakıcı kurum görüşmeleri gününde misafirlerini ağırladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı düzenli olarak gerçekleştirdiği kurum görüşmeleri gününde misafirlerini ağırladı.

Misafirlerini Başkanlık makamında ağırlayan Başkan Bakıcı Bozüyüklü fırıncılar adına Abdül Bayrak, Çimse-İş Başkanı Vedat Taylan, Dil Okulları Müdürü Derya Kalkan ve Bozüyüklü araştırmacı yazar Kurulay Yılmaz ile görüştü. Misafirleriyle karşılıklı olarak fikir alış verişinde bulunan Başkan Bakıcı misafirlerinin istek ve taleplerini not alarak sorularını cevaplandırdı.