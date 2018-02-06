Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116260
ALTIN
161.175
DOLAR
3.7829
STERLİN
5.2524
EURO
4.6679

Başkan Bakıcı kurum görüşmeleri gününde misafirlerini ağırladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı düzenli olarak gerçekleştirdiği kurum görüşmeleri gününde misafirlerini ağırladı.Misafirlerini Başkanlık makamında ağırlayan Başkan Bakıcı Bozüyüklü fırıncılar adına Abdül Bayrak, Çimse-İş...

Başkan Bakıcı kurum görüşmeleri gününde misafirlerini ağırladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı düzenli olarak gerçekleştirdiği kurum görüşmeleri gününde misafirlerini ağırladı.Misafirlerini Başkanlık makamında ağırlayan Başkan Bakıcı Bozüyüklü fırıncılar adına Abdül Bayrak, Çimse-İş...

06 Şubat 2018 Salı 17:41
Başkan Bakıcı kurum görüşmeleri gününde misafirlerini ağırladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı düzenli olarak gerçekleştirdiği kurum görüşmeleri gününde misafirlerini ağırladı.

Misafirlerini Başkanlık makamında ağırlayan Başkan Bakıcı Bozüyüklü fırıncılar adına Abdül Bayrak, Çimse-İş Başkanı Vedat Taylan, Dil Okulları Müdürü Derya Kalkan ve Bozüyüklü araştırmacı yazar Kurulay Yılmaz ile görüştü. Misafirleriyle karşılıklı olarak fikir alış verişinde bulunan Başkan Bakıcı misafirlerinin istek ve taleplerini not alarak sorularını cevaplandırdı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozüyük’te kurumlar arası dart şampiyonası
Bozüyük’te kurumlar arası dart şampiyonası
Bozüyük Belediyesi’nden asker ailelerine destek
Bozüyük Belediyesi’nden asker ailelerine destek
Başkan Karabıyık, Söğüt İlçe Haftalık İstişare Toplantısı’na katıldı
Başkan Karabıyık, Söğüt İlçe Haftalık İstişare Toplantısı’na katıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim