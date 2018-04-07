Başkan Bakıcı ev ziyaretleri ile hayır duaları alıyor

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, düzenli olarak devam ettiği ev ziyaretleri ile hem vatandaşlarla hasbihal ediyor, hem de hayır dualarını alıyor.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı farklı mahallelerde gerçekleştirdiği ev ziyaretlerine Yediler Mahallesi’nde ikamet eden Gözde Sivrikaya ile başladı. Başkan Bakıcı burada Gözde Sivrikaya ile bir süre sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Sivrikaya’nın iki küçük çocuğu ile de yakından ilgilenen Başkan Bakıcı ve eşi Emine Bakıcı çocuklara çeşitli hediyeler vererek sevindirdi. Ardından Kasımpaşa Mahallesi’nde ikamet eden gazi Selami Şengönül ve annesini evinde ziyaret eden Başkan Bakıcı, Gazi Şengönül ile bir süre hasbihal etti. Onunla yakından ilgilenerek bir isteğinin olup olmadığını soran Başkan Bakıcı, Gazi Şengönül’e “Rabbim sizlerden razı olsun” diyerek her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Ziyaretlerinin devamında Kasımpaşa Mahallesi’nde gençlerle karşılaşan Başkan Bakıcı, gençleri sevgiyle kucaklayarak her biri ile sohbet etti ve kendisinden yapmasını istedikleri bir şey olup olmadığını sordu. Gençlerin de sevgi ve ilgi ile karşılık verdiği Başkan Bakıcı’ya gençler eğitime yaptığı destekler nedeni ile teşekkür ettiler.

Programın devamında Yeni Mahalle’de ikamet eden Baki Kahraman’ı ziyaret eden Başkan Bakıcı tedavi sürecinde olan Kahmaraman’a acil şifalar diledi. Daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ile birlikte cerrahi müdahale geçiren AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karaca’yı ziyaret eden Başkan Bakıcı, Karaca’ya bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Son olarak Yeni Mahalle’de ikamet eden ve 4 aylık çocuğu olan Mesut Karakaya’yı evinde ziyaret eden Başkan Bakıcı Karakaya’ya “Rabbim bebeğinize hayırlı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür versin, anneli babalı büyütmeyi nasip etsin inşallah” dedi.