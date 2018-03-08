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Başkan Bakıcı Ak Parti Kadın Kolları ile Kadınlar Günü’nde bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen ‘Kadınlar Günü’ programına katıldı.Bozüyük Belediyesi Osman Gazi Parkı Massa Kafe’de düzenlenen kahvaltı programına Bozüyük Belediye...

Başkan Bakıcı Ak Parti Kadın Kolları ile Kadınlar Günü’nde bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen ‘Kadınlar Günü’ programına katıldı.Bozüyük Belediyesi Osman Gazi Parkı Massa Kafe’de düzenlenen kahvaltı programına Bozüyük Belediye...

08 Mart 2018 Perşembe 17:13
Başkan Bakıcı Ak Parti Kadın Kolları ile Kadınlar Günü’nde bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen ‘Kadınlar Günü’ programına katıldı.

Bozüyük Belediyesi Osman Gazi Parkı Massa Kafe’de düzenlenen kahvaltı programına Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve eşi Emine Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar, kadın kolları yönetim kurulu üyeleri ve partinin mahalle temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü anmak amacıyla toplandıklarını belirterek “Kadınlarımızın her alanda emeği büyük olduğu gibi AK Parti siyasetinde de emeği büyüktür. Bunun örneği 16 yıldır AK Partimizin yapmış olduğu hizmetlerdeki paydır. Bunun için her birinize teşkilatlar olarak ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kadınlar gününüzü kutluyorum” dedi.

Bayraktar’ın ardından söz alan İlçe Başkanı Mesut Çetin “Kadın demek; annedir, eştir kızdır. Kadın demek her şeydir. Bizim için kadınlar çok önemlidir. Cennet annelerin ayağının altındadır diye annelere övgüler yağdıran dinimizin kadına ne kadar önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Bizde AK Parti olarak kadınlara çok önem vermekteyiz” diyerek tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutladı.

Son olarak konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı bu anlamlı günde hanımlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Bu ülkenin gelişmesinde çok büyük katkı sağlayan bayanlarımız bizler için gerçekten çok önemli. Eşiniz hangi ortamda çalışırsa çalışsın onun moral kaynağı sizsiniz, onun hayata dokunduğu zamanlar hep sizlerle. Biz kadınlarımızı sadece evde oturan, çocuklarına bakan bir varlık olarak sayın Cumhurbaşkanımız da partimizde bayanlara çok önem veriyor. Ve onlarla bir çok ortamda toplantılar gerçekleştiriyor. Onun bu hassasiyeti noktasında bizde aynı rolü üstlenerek bayanlarımızla sürekli istişare içerisinde olmaya çalışıyoruz. Bizlerden talepleri varsa ya da ‘Başkanım şurada bir görüşme yaparsanız daha iyi olur’ dediğiniz zaman bizde o noktada olup beraber olmaya çalışıyoruz” dedi.

Kahvaltı programının sonunda Başkan Bakıcı ve eşi Emine Bakıcı programa katılan tüm hanımların Kadınlar Günü’nü kutlayarak günün anısına karanfil ve hediyeler verdi.

Hanımlarla Sevgi Yolu’nda hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Bakıcı buradaki programın ardından eşi ve Kadın Kolları ile birlikte bayan esnafları ziyaret etti. 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bayan esnafları tek tek ziyaret ederek Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Bakıcı hanımlara karanfil hediye etti.
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