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Başarılı sporcular ödüllendirildi

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan müsabakalarda başarı gösteren sporculara ödülleri verildi.Çalışmalarına ara vermeden devam eden ve katıldıkları çeşitli branşlardaki mücadelelerde dereceye giren...

Başarılı sporcular ödüllendirildi

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan müsabakalarda başarı gösteren sporculara ödülleri verildi.Çalışmalarına ara vermeden devam eden ve katıldıkları çeşitli branşlardaki mücadelelerde dereceye giren...

26 Mart 2018 Pazartesi 18:36
Başarılı sporcular ödüllendirildi

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan müsabakalarda başarı gösteren sporculara ödülleri verildi.

Çalışmalarına ara vermeden devam eden ve katıldıkları çeşitli branşlardaki mücadelelerde dereceye giren öğrenciler, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’dan ödüllerini aldı. Burada bir açıklama yapan İl Müdürü Yıldız, “Çeşitli illerde müsabakalara katılarak ilimizi en güzel şekilde temsil eden şampiyon sporcularımızı aldıkları bu güzel derecelerden dolayı tebrik ediyorum. Bu başarıların mimarı olan antrenörlerimiz Uğur Özdemir’i, Rıfat Işık’ı, Alkan Alayıldız’ı, Alper Bayraktar’ı, Ayşenur Danabaş’ı ve Güven Tanyeri’ni de tebrik ediyorum ve başarıların devamını diliyorum” dedi.

Sporcular ise; Analig Yüzme Grup müsabakalarında Berkay Aldemir 50 metre serbest stil’de birinci, 50 metre Kelebek stilde ikinci, 100 metre serbest stilde ikinci; Analig Atletizm Grup müsabakalarında Nisa Nur Dahil 300 metrede birinci, Analig Taekwondo müsabakaları Bilge Erdoğan 59 kilogramda birinci, Azra Özok 29 kilogramda ikinci, İldem Sena Genç 47 kilogramda üçüncü, Melisa Dila Demir 41 kilogramda üçüncü, Adahan Erfidan 37 kilogramda üçüncü; Okul Sporları Judo Gençler Grup müsabakalarında ise Eren Ömür 55 kilogramda üçüncü şeklinde oluştu.
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