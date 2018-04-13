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Bakan Zeybekci’den Başkan Yağcı’ya özgü dolu sözler

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, oğlunun yemin töreni için geldiği Bilecik’te Belediye Başkanı Selim Yağcı’yı makamında ziyaret ederek, Başkan Yağcı’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.Bakan Nihat Zeybekci ilk olarak Bilecik 2. Jandarma Eğitim...

Bakan Zeybekci’den Başkan Yağcı’ya özgü dolu sözler

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, oğlunun yemin töreni için geldiği Bilecik’te Belediye Başkanı Selim Yağcı’yı makamında ziyaret ederek, Başkan Yağcı’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.Bakan Nihat Zeybekci ilk olarak Bilecik 2. Jandarma Eğitim...

13 Nisan 2018 Cuma 14:11
Bakan Zeybekci’den Başkan Yağcı’ya özgü dolu sözler

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, oğlunun yemin töreni için geldiği Bilecik’te Belediye Başkanı Selim Yağcı’yı makamında ziyaret ederek, Başkan Yağcı’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Bakan Nihat Zeybekci ilk olarak Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında oğlu Atilla Şükrü Zeybekci’nin yemin törenine katıldı. Ardından Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret eden Zeybekci, buradan Bilecik Belediye Sarayı’na geçti. Belediye girişinde Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın çiçeklerle karşıladığı Bakan Zeybekci, Denizli’de Yağcı ile birlikte belediye başkanlığı görevine geldiğini söyledi. Yağcı ile bu bağlamda devre olduklarının altını çizen Zeybekci, "Başkanımız ile birlikte aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliğinde birlikte görev yaptık. Kendisini bugün belediyede, Bilecik’te ziyaret etmekten dolayı ayrı bir anlamı var, ayrı bir sevinci var. Bilecik’i gördüğümüz kadarıyla da belediye başkanlığımıza yakışır düzeyde temizlikte, bakımda, her şeyiyle de evet burada bir belediye başkanı var dedirtiyor. Kendisini de tebrik ediyorum, Allah razı olsun. Allah hizmetlerinde başarılı eylesin inşallah" dedi.

Konuşmalarından ardından Başkan Yağcı, Bakan Zeybekci’ye Bilecik’e özgü hediyeler takdim etti. Bakan Zeybekci son olarak Bilecik Belediyesi Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından Cuma namazını kılmak için tarihi Orhangazi Camii’ne geçti.
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