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Avukatlardan kan bağışı

Bilecik’teki avukatlar kan bağışında buldu.Bilecik’te Avukatlar Günü dolayısıyla avukatlar Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesine kan bağışında bulundu. Bilecik Baro Başkanlığı tarafından kan vermek isteği üzerine Türk Kızılay’ı...

Avukatlardan kan bağışı

Bilecik’teki avukatlar kan bağışında buldu.Bilecik’te Avukatlar Günü dolayısıyla avukatlar Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesine kan bağışında bulundu. Bilecik Baro Başkanlığı tarafından kan vermek isteği üzerine Türk Kızılay’ı...

06 Nisan 2018 Cuma 15:51
Avukatlardan kan bağışı

Bilecik’teki avukatlar kan bağışında buldu.

Bilecik’te Avukatlar Günü dolayısıyla avukatlar Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesine kan bağışında bulundu. Bilecik Baro Başkanlığı tarafından kan vermek isteği üzerine Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi’ne gelen avukatlar kan bağışında bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, “Avukatlar Günü sebebiyle Bilecik Baro Başkanlığı tarafından bize kan vermek isteği iletildi. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Avukatlarımızın tamamen menfaati insanların haklarını savunma günü olan bugünde böyle bir düşünceyle bizlere başvurmaları bizi çok mutlu etti. Onlar da idrak eder ki bir ünite kanla hayat kurtuluyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün tam 42 kişi kan verdi” dedi.
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