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Av sezonunun son gününde tezgahlarda yoğunluk

Balık sezonun kapanmasına yakın Bilecik’teki balık tezgahlarında yoğunluk oluştu.Denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar için av yasağı bugünden itibaren başladı. Bilecik’te 15 yıldır balıkçılık yapan Celal...

Av sezonunun son gününde tezgahlarda yoğunluk

Balık sezonun kapanmasına yakın Bilecik’teki balık tezgahlarında yoğunluk oluştu.Denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar için av yasağı bugünden itibaren başladı. Bilecik’te 15 yıldır balıkçılık yapan Celal...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:23
Av sezonunun son gününde tezgahlarda yoğunluk

Balık sezonun kapanmasına yakın Bilecik’teki balık tezgahlarında yoğunluk oluştu.

Denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar için av yasağı bugünden itibaren başladı. Bilecik’te 15 yıldır balıkçılık yapan Celal Karakaya, kötü bir sezon geçirdiklerini ve bunun sebebinin bilinçsiz avlanmadan kaynaklandığını belirtti. Karakaya, "Bu sektörde bu sene umduğumu gibi balık sezonu geçmedi maalesef kötü bir sezon geçirdik. Bu günümüze de şükür çok da kötü sayılmaz ama umduğumuz bir balıkçılık olmadı. Hamsicilik olmadı, çinekop yani bir akım olmadı. Bunun da tek nedeni bilinçsiz avlanma. Maalesef bir sezonun da sonuna geldik. Dediğim gibi bilinçsiz avcılıktan meydana gelen şeyler. Bu sene kültür balıkçılığı ağırlıklı, havuz balıkçılığı ağırlıklı tezgahlarımız. Hamsiler Karadeniz’den geliyor biraz ufak, lezzetli bir balık. Şu anda ton balığının zaten mevsimi, ton balığı akımı var. Ton balığının tanesi 15 TL, hamsi de 15 TL çinekop 25 TL bu şekilde” dedi.
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