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Ardahan’dan gelen öğrencilerin Osmaneli ve Pazaryeri gezisi

İçişleri Bakanlığınca yürütülen ’’Biz Anadolu’yuz Projesi’’ kapsamında Ardahan’dan gelen 90 öğrenci, Bilecik’in Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti.Bakanlık tarafından 90 günlük eylem...

Ardahan’dan gelen öğrencilerin Osmaneli ve Pazaryeri gezisi

İçişleri Bakanlığınca yürütülen ’’Biz Anadolu’yuz Projesi’’ kapsamında Ardahan’dan gelen 90 öğrenci, Bilecik’in Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti.Bakanlık tarafından 90 günlük eylem...

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:38
Ardahan’dan gelen öğrencilerin Osmaneli ve Pazaryeri gezisi

İçişleri Bakanlığınca yürütülen ’’Biz Anadolu’yuz Projesi’’ kapsamında Ardahan’dan gelen 90 öğrenci, Bilecik’in Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti.

Bakanlık tarafından 90 günlük eylem planı kapsamında uygulamaya konulan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden seçilecek 15 yaş ve altı 50 bin çocuğun ülkenin farklı illerini ziyaret edeceği projeden yararlanacak Ardahan’daki 700 öğrenci, gruplar halinde gezilere devam ediyor.

Bilecik’e gerçekleştirilen gezinin ikinci ayağında 90 erkek ve kız öğrenci, Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanı Münür Şahin’i makamında ziyaret ettikten sonra bin 800’lü yılların sonunda yapılan Aya Yorgi Kilisesini, kentin en eski yerleşim bölgesi olan Camii Kebir ve Camii Cedid mahallelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen ve belediye tarafından restorasyonları tamamlanan tarihi konakları ile Yıldırım Beyazıd ve Rüstem Paşa camilerini gezdi.

4 ayrı musluktan akan kaynak sularının bulunduğu İçmeler mevkisindeki tesisleri gezen öğrenciler daha sonra Pazaryeri ilçesinde ’’Çanakkale Şehitliği’’ ziyaretinin ardından Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Bayram Sağır’ı ziyaret etti. Burada bir süre Kaymakam Sağır ile görüşen öğrenciler, 150 yıldır toprak sanatının yapıldığı Kınık köyünde, çömlek yaptı. Bozcaarmut göletinde doğa yürüyüşü gerçekleştiren öğrenciler, daha sonra ailelere teslim edildi.
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