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Anaokulu öğrencileri ’’Hoşgeldin Bahar’’ dediler

Bilecik’te eğitim alan yaklaşık 30 anaokulu öğrenci ’’Hoşgeldin Bahar’’ pikniğinde bir araya gelip gönüllerince eğlendiler.Bilecik eğitim veren Edebali Anaokulu öğrencileri kentte bulunan bir çiftliğe giderek ’’Hoşgeldin Bahar’’...

Anaokulu öğrencileri ’’Hoşgeldin Bahar’’ dediler

Bilecik’te eğitim alan yaklaşık 30 anaokulu öğrenci ’’Hoşgeldin Bahar’’ pikniğinde bir araya gelip gönüllerince eğlendiler.Bilecik eğitim veren Edebali Anaokulu öğrencileri kentte bulunan bir çiftliğe giderek ’’Hoşgeldin Bahar’’...

10 Nisan 2018 Salı 17:22
Anaokulu öğrencileri ’’Hoşgeldin Bahar’’ dediler

Bilecik’te eğitim alan yaklaşık 30 anaokulu öğrenci ’’Hoşgeldin Bahar’’ pikniğinde bir araya gelip gönüllerince eğlendiler.

Bilecik eğitim veren Edebali Anaokulu öğrencileri kentte bulunan bir çiftliğe giderek ’’Hoşgeldin Bahar’’ pikniği yaptılar. apılan piknikte anaokulu çocukları ata bindi, çiçekler ekti, közde pişen patatesleri yiyerek tam bir köy havasında gün geçirdiler. Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Okul Müdürü Saadet Güzel, çocuklarla güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Bugün burada çocuklarımız ile yaza hoşgeldin dedik. Çocuklarımız burada köy havasında bir gün geçirdiler. Burada çocuklarımız çoğu ilk defa ata bindiler. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Şimdi anaokulu öğrencilerimizi gönderdik, haftaya da ilkokul öğrencilerimizi getireceğiz" dedi.
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