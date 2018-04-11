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Ana sınıfı öğrencilerine yangın eğitimi

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yangın söndürme eğitimi aldı.Bozüyük Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu ana sınıfı öğrencilerinden...

Ana sınıfı öğrencilerine yangın eğitimi

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yangın söndürme eğitimi aldı.Bozüyük Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu ana sınıfı öğrencilerinden...

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:14
Ana sınıfı öğrencilerine yangın eğitimi

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yangın söndürme eğitimi aldı.

Bozüyük Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu ana sınıfı öğrencilerinden yaklaşık 57 kişilik öğrenci grubu, itfaiyenin çalışma şekli ve şartları hakkında bilgi sahibi olmak ziyarette bulundu. İtfaiye personeli tarafından minik öğrencilere yangın konusunda gerekli tüm bilgiler verilirken kullanılan araçlar da tanıtıldı. Büyük bir heyecanla itfaiye kıyafetleri de giyen minikler, yangın söndürme hortumunu kullanarak pratik yaptı. Miniklere ayrıca yangın gördüklerinde acil şekilde 110’u aramaları gerektiği söylenerek yangından uzak durmaları, ateş ve çakmakla oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ziyaretin sonunda ana sınıfı öğrencilerine İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından itfaiye arabası ve boyama kitabı hediye edildi.
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