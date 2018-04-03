Akıl Oyunları İl Finali Bilecik’te gerçekleştirildi

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Bilecik İl Finali Bilecik Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu, Bilecik Valiliği, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi işbirliği ile 2017-2018 öğretim yılında, Türkiye geneli resmi/özel tüm 9-14 yaşları arasındaki öğrencilere yönelik; öğrencilerin düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemler karşısında çözümler bulan bireyler olmalarını sağlamak amacıyla “Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası” düzenleniyor. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Finali 14-15 Nisan 2018 tarihinde Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Turnuvaların ana sponsorluğunu Türk Hava Yolları, Ulusoy, İstanbul Bilişim, Bilfen Yayın Gurubu ve Curious&Genius üstleniyor. 6 oyun branşında 7 kategoride gerçekleşen turnuvalarda çekişmeli geçen maçlar neticesinde; Mangala Oyunu 9-11 yaş kategorisinde 1’inci Ahmet Özer Tezgör- Merkez Edebali Ortaokulu, 2’inciAli Berat Sakal- Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, 3’ncü Nisanur Kalmuk- Söğüt Ayşe Küflü İlkokulu, Mangala Oyunu 12-14 yaş kategorisinde 1’inci Erdem Seven- Merkez Edebali Ortaokulu, 2’inci Beren Yiğit Atılgan- Söğüt Yaşar Musaoğlu Ortaokulu, 3’ncü Berivan Akbulut- Bozüyük Albay İbrahim Çolak Ortaokulu, Kulami Oyunu branşında,1’inci Abdullah Fidan- Merkez TOKİ Ortaokulu, 2’inci Metin Güven- Yenipazar Atatürk Ortaokulu, 3’ncü Melisa Üstünalp- Söğüt Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu, Pentago Oyunu branşında,1’inci Kaan Kaya- Merkez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, 2’inci Gülsema Nalbant- Yenipazar Atatürk Ortaokulu, 3’ncü M. Şamil Kaya- Söğüt Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu, Q-Bitz Oyunu branşında, 1’inci Ayşegül Akpınar- Merkez Malhun Hatun İlkokulu, 2’inci Dilara Öz- Gölpazarı Gazimihal İlkokulu, 3’ncü Umut Bilgin- Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu Reversi Oyunu branşında, 1’inci Esma Ceyhan- Yenipazar Atatürk Ortaokulu, 2’inci Batuhan Çeşme- Bozüyük Çitosan Ortaokulu, 3’ncü Emirhan Özdemir- Merkez Murat Hüdavendigar Ortaokulu, Equilibrio Oyunu branşında, 1’inci Berra Tel- Merkez Atatürk İlkokulu, 2’inci Fatma Ceylin Özkan- Gölpazarı Gazimihal İlkokulu, 3’ncü M. Buğrahan Eker- Söğüt Salih Ömer Musaoğlu İlkokulu oldu.

Dereceye giren finalistlere ödüllerini; Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halis Çelik, Bilecik İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi, BİLGEDER Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, Bilecik İl Milli Eğitim Ar-Ge Birimi Sorumlusu Mustafa Kan, Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Başkan Yardımcısı Serkan Aziz Ceyhan, BİLGEDER Başkan Yardımcısı Öznur Alkan, Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Başhakemi Bülent Açıkgöz verdi.