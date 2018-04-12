AK Parti’ye geçen eski Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Ertuğrul’a parti rozeti takıldı

AK Parti’ye geçen Demokratik Sol Parti (DSP) İl Genel Meclisi Üyesi, Osmaneli Belediye Başkan adayı, eski DSP İl Başkanı Adem Ertuğrul’a parti rozetini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş taktı.

AK Parti Genel Merkezindeki rozet takılmasının ardından bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, “AK Partimizin en büyük özelliği davamıza, liderimize bağlılığımız, birbirimize karşı saygı ve sevgimizdir. Hiç bir makam kalıcı değildir. Genel merkez kim partiyi daha ileriye götürecekse onu değişik kriterler ve yöntemlerle belirler ve ona görevi verir. Sonrası bu görevi çok daha iyi yapacak bir arkadaşımız çıktığında görevi alır ve bayrağı daha ileriye taşıyabilecek bu arkadaşa teslim eder. Nasıl görevi alırken mutluluk duyuyorsak bu görevi başka bir arkadaşa teslim ederken de aynı mutluluğu hazzı duymamız gerekir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan günde 18 saat çalışıyor. Türkiye ve İslam aleminin üzerinde şer odaklarının, emperyalist ülkelerin oyunlarını bozuyor ve onların yüzüne gerçekleri söylüyor. Suriye’de, Irak’ta, Somali’de, Katar’da, Arakan’da, Libya’da, Filistin’de İslam ülkelerin, mazlumların haklarını Türkiye ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan koruyor, korumaya mücadele ediyor. Bizlere düşen görev böyle bir lidere sahip çıkmak ve 2019 yılı seçimleri için kapı, kapı dolaşmaktır. Müslüman kendisinden emin olunandır. Bizlerde birbirimizden emin olacağız, fitneden uzak duracağız. Birbirimize daha sıkı sarılacağız, daha çok çalışacağız. Osmaneli bizim için çok önemli. Osmaneli de en son oy oranımız yüzde 53, 54.Osmaneli görevini yapıyor, 2019 yılında da bu görevi layıkıyla yerine getirecek. Buna inanıyorum. Bunu sizlerin gözlerinizden anlıyorum. Buraya kadar incelik gösterdiniz ve bizleri ziyarete geldiniz, hepinizden Allah razı olsun. Bugün burada Adem Ertuğrul kardeşime içimize hoş geldin diyorum. Daha yüksek oy oranına çıkmamız için Adem Ertuğrul gibi katkı sağlayacak arkadaşları partimize kazandırmaktır. Adem kardeşimize tekrar hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin” şeklinde konuştu.