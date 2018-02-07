AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu toplandı

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu haftalık olağan toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıda haftalık değerlendirme yapıldı.

Toplantı sonrası değerlendirme yapan AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, “Yönetim kurulu üyelerimizin ve mahalle başkanlarımızın katılımıyla haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Haftalık düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantımızda geçen haftanın değerlendirmesini yaparak bu hafta yapacağımız çalışmaları karşılıklı olarak istişare ve değerlendirme fırsatı bulduk. Toplantımızda aldığımız kararların ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.