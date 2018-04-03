AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplandı

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı, İl Başkanı Fikret Karabıyık başkanlığında yapıldı.

İl Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantıya İl Başkanı Fikret Karabıyık’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri katıldı. Olağanüstü konular harici her ay il yönetim kurulu toplantısı yaptıklarını kaydeden Karabıyık, “Toplantımızda yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları her birlikte istişare ettik. Toplantımızın ve alınan kararlarımızın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.