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35 kiloluk kılıç balığı 2 saatte tükendi

Bilecik’te kilosu 65 TL’ye satılan ve büyüklüğünden dolayı vatandaşlardan yoğun ilgi gören kılıç balığı 2 saatte tükendi.Bilecik’te bir balık tezgahına gelen ve Çanakkale açıklarında yakalandığı belirtilen kılıç balığı...

35 kiloluk kılıç balığı 2 saatte tükendi

Bilecik’te kilosu 65 TL’ye satılan ve büyüklüğünden dolayı vatandaşlardan yoğun ilgi gören kılıç balığı 2 saatte tükendi.Bilecik’te bir balık tezgahına gelen ve Çanakkale açıklarında yakalandığı belirtilen kılıç balığı...

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:27
35 kiloluk kılıç balığı 2 saatte tükendi

Bilecik’te kilosu 65 TL’ye satılan ve büyüklüğünden dolayı vatandaşlardan yoğun ilgi gören kılıç balığı 2 saatte tükendi.

Bilecik’te bir balık tezgahına gelen ve Çanakkale açıklarında yakalandığı belirtilen kılıç balığı kilosu 65 TL’den satışa sunuldu ve kısa sürede tükendi. Balık satıcısı Cemal Karakaya, balığın Çanakkale açıklarında yakalandığı ve kendilerin de mezatta aldıklarını belirterek, "Sezon başından beri ilk defa kılıç balığı geldi tezgahımıza. Halkın yoğun ilgisi var. Kilosu 65 TL. Güzel bir balıktı ve 2 saatte tükendi. Böylesine lezzetli bir balığın sezonun bitmesine sayılı günler kala gelmesi Bilecik halkının tahlilsizliği olarak nitelendiriyorum" dedi.
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