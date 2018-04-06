Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114738
ALTIN
173.289
DOLAR
4.0444
STERLİN
5.7009
EURO
4.9633

2 otomobil çarptı; 3 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallede Yavuz Sokak ile İsmet İnönü Caddesi kavşağı üzerinde meydana gelen trafik kazasında...

2 otomobil çarptı; 3 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallede Yavuz Sokak ile İsmet İnönü Caddesi kavşağı üzerinde meydana gelen trafik kazasında...

06 Nisan 2018 Cuma 18:06
2 otomobil çarptı; 3 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallede Yavuz Sokak ile İsmet İnönü Caddesi kavşağı üzerinde meydana gelen trafik kazasında Mulchtar Alıev (36) idaresindeki 11 AL 799 plakalı otomobil ile Yılmaz Ömer G. idaresindeki 11 EH 477 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüleri ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Muhlis A.(17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozüyük Belediye Meclisi nisan ayı meclis toplantıları sona erdi
Bozüyük Belediye Meclisi nisan ayı meclis toplantıları sona erdi
Avukatlardan kan bağışı
Avukatlardan kan bağışı
Genç sporculardan büyük başarı
Genç sporculardan büyük başarı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim