Vicdan Konvoyu’na Bayburt’tan destek

Suriye’de 7 yıldır devam eden savaşta hapsedilen, işkence ve kötü muamele gören kadınlara dikkati çekmek, özgürlüklerini talep etmek üzere oluşturulan ’Uluslararası Vicdan Konvoyu’na destek amacıyla Bayburt’tan gönüllü kadınlar Hatay’a gitmek üzere yola çıktı.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Türk Dünyası Parkı’nda Bayburt İnsani Yardım Derneği İHH öncülüğüne Bayburt Belediyesi’nin katkılarıyla Hatay’a gidecek kadınlar için uğurlama töreni yapıldı.

Burada konuşan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Vicdan Konvoyu ile Bayburt’tan yola çıkan kadınlar aracılığıyla Afrin’e selam ilettiklerini belirterek "Bayburt bugün Afrin’in yanındadır. Musul’un, Kerkük’ün yanındadır. Mısır’ın Gazze’nin, Filistin’in yanındadır. Doğu Türkistan’ın yanındadır. Bayburt nerede bir ezilen varsa onun yanındadır" dedi.

Bayburt İnsani Yardım Derneği (İHH) Başkanı İlhami Polat ise, burada yaptığı açıklamada Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen, "Kadınlar İçin Vicdan Konvoyu"na destek için Bayburtlu kadınların harekete geçtiğini bildirdi.

Bayburt İnsani Yardım Derneği Genç İHH Kadın Komisyonu Başkanı Zehranur Ökenek de savaş istemeyenlerin gücünün savaşı engellemeye yetmediğini dile getirerek "Katledildiler, hem de yasaklı yasaksız tüm metotlarla. Bazen infaz bazen toplu katliam. Zamanın insanları olarak, İnsanlık tarihinin çocuk katliamını canlı izleyen ve en çok çocuk katleden dönemine şahitlik ettik. 1 milyona yakın insan katledildi. 15 bin de çocuk. En şanslıları muhacirlerdi belki de yaşama tutunmak adına. Ama hepimize yetecek kadar geniş yer yüzünde 1 metrekare veremedik muhacir olanlara. Sınırlar kapatıldı, bebekler denizlerde boğuldular. 400 binden fazla insan sorgu merkezlerinde, hapishanelerde tutuldu. Çocuk, kadın, yaşlı ve erkek ayırt etmeden. 13 bin 104 insan bu dönemde bu hapishanelerde hayatını kaybetti işkenceden." diye konuştu.

Ökenek, hiçbir şekilde haber alınamayan 76 bin insana dikkati çekerek, bunların "kayıp" olarak değerlendirildiğini söyledi.

Basın açıklamasının ardından dualar edilerek gönüllü kadınlar Hatay’a uğurlandı.