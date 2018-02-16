Vali Pehlivan Masat ve Maden köylerinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan Masat ve Maden köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret ve incelemelerine Masat Dede Korkut İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu’ndan başlayan Vali Pehlivan, Okul Müdüründen bilgiler aldı. Okulun anasınıfı ve diğer sınıfları dolaşan Vali Pehlivan öğrencilerle sohbet etti, sorularını yanıtladı ve tavsiyelerde bulundu. Vali Pehlivan Dede Korkut İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından Maden İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokuluna geçti. Okul Müdüründen bilgiler alan Vali Pehlivan burada da sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Okul öğretmenleri ile yaptığı değerlendirme toplantısı ile ziyaretini sonlandıran Vali Ali Hamza Pehlivan’a, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemalettin Karabulut ve Köy Muhtarları eşlik etti.

Vali Pehlivan, Merkeze bağlı Masat Köyü’nde gerçekleştirdiği ziyaret ve incelemelerinin ardından Masat Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Aile hekiminden bilgiler alan Vali Pehlivan, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Masat Köyü Muhtarı Fehmi Hatun eşlik etti.