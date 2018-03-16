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Vali Pehlivan Kıbrıs ve Kore gazilerini ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan Kıbrıs Gazisi Ömer Doğan ile Kore Gazisi İbrahim Bayramoğlu’nu evlerinde ziyaret etti.Ziyaretlerine Kıbrıs Gazisi Ömer Doğan’ın Genç Osman Mahallesi TOKİ Konutları’nda bulunan ikametinden başlayan Vali Pehlivan...

Vali Pehlivan Kıbrıs ve Kore gazilerini ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan Kıbrıs Gazisi Ömer Doğan ile Kore Gazisi İbrahim Bayramoğlu’nu evlerinde ziyaret etti.Ziyaretlerine Kıbrıs Gazisi Ömer Doğan’ın Genç Osman Mahallesi TOKİ Konutları’nda bulunan ikametinden başlayan Vali Pehlivan...

16 Mart 2018 Cuma 16:42
Vali Pehlivan Kıbrıs ve Kore gazilerini ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan Kıbrıs Gazisi Ömer Doğan ile Kore Gazisi İbrahim Bayramoğlu’nu evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerine Kıbrıs Gazisi Ömer Doğan’ın Genç Osman Mahallesi TOKİ Konutları’nda bulunan ikametinden başlayan Vali Pehlivan Gazi Ömer Doğan ve aile yakınlarıyla hasbihalde bulundu. Vali Pehlivan Kıbrıs Harekatı’na ilişkin bir süre sohbet ettiği Gazi Ömer Doğan’a sağlıklı uzun ömürler temennisinde bulundu.

Vali Pehlivan, buradaki ziyaretinin ardından Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden 92 yaşındaki Kore Gazisi İbrahim Bayramoğlu’nun evine geçti. Bayramoğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgiler alan Vali Pehlivan bir müddet sohbet ettiği Kore Gazisi İbrahim Bayramoğlu’na sağlıklı uzun ömürler temennisinde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyareti sırasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Haluk Akkoyunlu eşlik etti.
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