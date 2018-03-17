Vali Ali Hamza Pehlivan’ın 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Pehlivan mesajında şunları kaydetti; “Milletimizin dünya tarihinde eşine az rastlanır bir mücadele sonucunda bizlere miras bıraktığı vatan topraklarının kurtuluş yolunu açan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıldönümünde aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

Çanakkale Zaferi, Çanakkale’nin geçilmezliğini, Türk milletinin yenilmezliğini altın harflerle tarihe nakşeden aziz milletimizin şeref nişanesidir. Yedi düvele meydan okumanın, inancın ve zaferin destanıdır.

Çanakkale Zaferi, milletimizin göğsündeki iman, fikrindeki hür yaşama tutkusu, benliğindeki istiklâl ateşidir. Bu mücadele tarihten silinmek istenen bir milletin yeniden doğuşuna, şahlanışına vesile olmuştur.

Vatanını canan bilip canından vazgeçen ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu topraklar, dün olduğu gibi bugün de birliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın, adaletin, huzurun tüm dünyaya yayıldığı bir kaynak, mazlumların sığınacağı güvenli bir liman olmaya devam etmektedir.

Çanakkale bir şuur, kaybolmayan bir ruhtur. Nitekim bu milli ve manevi şuur, 15 Temmuz menfur darbe girişiminde içerdeki hainleri püskürtmüş, şimdi de sınır boylarında, Afrin’de yedi düvele karşı durarak bekamıza kasteden şer güçleri püskürtmektedir.

Şairin dediği gibi bir hilal uğruna batan güneş olmayı kendilerine en büyük paye gören, evlatlarından, eşlerinden, annelerinden,babalarından ve canlarından vazgeçerek bugün üzerinde huzur ve emniyetle yaşadığımız kadim topraklarımızı bizlere emanet eden şehitlerimizin, gazilerimizin gözü arkada değildir, zira onlardan emaneti devralan milletimizin kıymetli evlatları, vatan nöbetini aynı inanç ve kararlılıkla devam ettirmektedir.

Gururla eda ettiğimiz Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü vesilesiyle geçmişten bugüne canlarını vatan, millet,din,devlet ve bayrak uğruna feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum.”