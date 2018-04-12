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Vali Ali Hamza Pehlivan, şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi.Polis Evi’nde düzenlenen yemeğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet...

Vali Ali Hamza Pehlivan, şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi.Polis Evi’nde düzenlenen yemeğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet...

12 Nisan 2018 Perşembe 09:36
Vali Ali Hamza Pehlivan, şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi.

Polis Evi’nde düzenlenen yemeğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Bayburt Polis Okulu Müdürü Ufuk Sami Günel, Şehit Polis Özel HarekâtSerkan Saka’nın annesi Songül ve kardeşleri Erkan ile Akıner Saka, Şehir Polis Özel Harekât Ömür Erbay’ın annesi Neşe, babası Turgut ve eşi Şeyma Erbay ile emniyet teşkilatı mensupları katıldı.

Yemekte şehit yakınları ile yakından ilgilenen Vali Pehlivan, Saka ve Erbay aileleriyle sohbette bulundu.
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