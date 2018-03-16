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Larvalarla mücadele başladı

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bahar aylarının başlamasıyla beraber yumurtlama mevsimi gelen sivrisineklerle mücadele çalışması başlatıldı. Özellikle yaz aylarında vatandaşları çok rahatsız eden...

Larvalarla mücadele başladı

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bahar aylarının başlamasıyla beraber yumurtlama mevsimi gelen sivrisineklerle mücadele çalışması başlatıldı. Özellikle yaz aylarında vatandaşları çok rahatsız eden...

16 Mart 2018 Cuma 16:49
Larvalarla mücadele başladı

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bahar aylarının başlamasıyla beraber yumurtlama mevsimi gelen sivrisineklerle mücadele çalışması başlatıldı. Özellikle yaz aylarında vatandaşları çok rahatsız eden sivrisineklerle henüz yumurtlama mevsiminde mücadeleye başlayan ekipler sivrisineklerin larvalarını bıraktığı sulak ve bataklık alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Toplum Sağlığını Korumak Adına

Toplum sağlığını korumak için ergin aşamaya gelmeden larvaları üreme alanlarında yok etmeye yönelik çalışmaları etkin biçimde sürdüren ilaçlama ekipleri; sulak alanlar başta olmak üzere kanallar, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda ilaçlama yaptı. Oldukça detaylı ve titizlikle sürdürülen çalışmalar bahar ve yaz sezonu boyunca devam edecek.
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