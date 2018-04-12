Kırmızı Başlıklı Kız tiyatro oyunu Bayburt’ta sahnelendi

Yaptığı çalışmalarla şehrin çehresini değiştiren Bayburt Belediyesi vatandaşları kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Bayburtluları daha önce birçok tiyatro oyunuyla buluşturan Bayburt Belediyesi çocukları da unutmadı. ETİ Çocuk Tiyatrosu tarafından Türkiye’nin birçok yerinde sahnelenen Kırmızı Başlıklı Kız tiyatro oyunu Bayburtlu miniklerle buluştu. Belediyenin ev sahipliğinde Şair Zihni Kültür Merkezi’nde 2 seans halinde sahnelenen oyun miniklerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken minikler masal kahramanlarını karşılarında görmekten büyük mutluluk duydular.