İlaçlama mesaisi devam ediyor

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte ilaçlama mesaisini yoğunlaştıran Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını vatandaşların piknik yapmak ve gezmek için sıklıkla kullandığı yeşil alanlara taşıdı.

Kene, pire ve haşerelerle mücadele çerçevesinde daha önce çeşitli okulların bahçelerini ilaçlayan ekipler yaz ayalarında büyük yoğunluk yaşanan piknik ve gezi alanlarında vatandaşların sivrisinek sorunu olmadan ve kene korkusu yaşamadan rahat bir yaz geçirmeleri adına oldukça detaylı ve titizlikle sürdürülen çalışmalar sezon boyunca devam edecek.