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‘Hünerli Eller Geleceğini Şekillendiriyor’ isimli projesinin ilk kursu başladı

Bayburt Valiliği tarafından desteklenen ve Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülen ‘Hünerli Eller Geleceğini Şekillendiriyor’ isimli SODES projesinin ilk kursu, kursiyer ve protokol üyelerinin katıldığı açılışla başladı.Bayburt...

‘Hünerli Eller Geleceğini Şekillendiriyor’ isimli projesinin ilk kursu başladı

Bayburt Valiliği tarafından desteklenen ve Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülen ‘Hünerli Eller Geleceğini Şekillendiriyor’ isimli SODES projesinin ilk kursu, kursiyer ve protokol üyelerinin katıldığı açılışla başladı.Bayburt...

13 Şubat 2018 Salı 12:31
‘Hünerli Eller Geleceğini Şekillendiriyor’ isimli projesinin ilk kursu başladı

Bayburt Valiliği tarafından desteklenen ve Bayburt Üniversitesi tarafından yürütülen ‘Hünerli Eller Geleceğini Şekillendiriyor’ isimli SODES projesinin ilk kursu, kursiyer ve protokol üyelerinin katıldığı açılışla başladı.

Bayburt Üniversitesi’nin yürütücülüğünü üstlendiği projenin Aydıntepe Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleşen açılış törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Emniyet Müdürü Sezayi Er ile birlikte il Erkanı, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta proje hakkında bilgi veren Rektör Coşkun, 45 kadına yönelik gerçekleşen kurslar aracılığıyla kadınların sosyal yaşama ve iş bölümüne katılmalarına destek olmayı amaçladıklarını söyledi. Coşkun ayrıca, projenin ev ekonomilerine katkı yapacağını ve meslek öğrenen kadınların birer zanaat sahibi olarak kendilerine bir gelir oluşturacaklarını ifade etti.

Katılanların ilgiyle inceledikleri ürünlerin üretileceği kurslar 6 ay boyunca sürecek ve çeşitli aşanlarda sergilenecek. Proje kapsamında, takı tasarımı, tel kırma, altın ve gümüş işlemeciliği ile ahşap işlemeciliği, aile ve çocuk, Evdeki tehlikeler, kadın hakları, çevre bilinci konularında eğitimler verilecek.
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