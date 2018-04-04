Emniyet Teşkilatı’ndan Başkan Memiş’e ziyaret

Bayburt İl Emniyet Müdürü Sezayi Er beraberinde teşkilat mensuplarıyla birlikte Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş polis haftasını tebrik ederek Emniyet Müdürü Sezayi Er ve teşkilat mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Memiş’e teşekkür eden Emniyet Müdürü Er ve teşkilat mensupları ise polis haftası etkinlikleri hakkında bilgi vererek çalışmalarında başarı temennisinde bulundular.