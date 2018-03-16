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Doğal Taş Fabrikası mart ayı toplantısı Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi

Bayburt Doğal Taş Fabrikası Mart ayı değerlendirme ve Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıya Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Bayburt...

Doğal Taş Fabrikası mart ayı toplantısı Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi

Bayburt Doğal Taş Fabrikası Mart ayı değerlendirme ve Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıya Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Bayburt...

16 Mart 2018 Cuma 16:37
Doğal Taş Fabrikası mart ayı toplantısı Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi

Bayburt Doğal Taş Fabrikası Mart ayı değerlendirme ve Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Süleyman Seyhan, BTSO Genel Sekreteri Önder Karaoğlu, Bayburt Doğal Taş Fabrikası Genel Müdürü Tamer Çevik ile Üretim Müdürü Nurullah Şentürk katıldı.

Mali durum ve faaliyet raporlarının değerlendirildiği toplantıda yeni iş geliştirme projeleri üzerinde durularak muhtelif kararlar alındı.
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