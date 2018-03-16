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BUKAM’dan Kadınlar Günü etkinliği

Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sergi ve Konferans etkinlikleri düzenledi.Türk kadınının modern ve tarihsel görünümlerini konsept olarak belirleyen...

BUKAM’dan Kadınlar Günü etkinliği

Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sergi ve Konferans etkinlikleri düzenledi.Türk kadınının modern ve tarihsel görünümlerini konsept olarak belirleyen...

16 Mart 2018 Cuma 16:35
BUKAM’dan Kadınlar Günü etkinliği

Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sergi ve Konferans etkinlikleri düzenledi.

Türk kadınının modern ve tarihsel görünümlerini konsept olarak belirleyen BUKAM, “Cumhuriyet’ten Günümüze Tarihte İz Bırakan Türk Kadınları” isimli fotoğraf sergisinde, Latife Hanım’dan Sabiha Gökçen’e, Tansu Çiller’den Emine Erdoğan’a kadar birçok önemli isme yer verdi. Belediye Başkanı Mete Memiş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, BUKAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sevim Akgül, Konuk Öğretim Üyesi Gözde Sazak, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla açılan sergi, konukların yoğun ilgisini çekti. Öğrenciler, fotoğrafların altındaki bilgi metinlerini inceleyerek, tarihe iz bırakmış kadınlarımız hakkında fikir edindi.

Fotoğraf sergisi sonrası, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sazak tarafından verilen “Tarihten Günümüze Türk Kadını” isimli konferansa geçildi. Türk Kadınının tarihteki varlığını Orta Asya göçebe toplumlarına kadar taşıyan Sazak, Aile ve Devlet kavramlarının kadının işlevleri ile anlamlı bir bütün olduğunun altını çizerek, Türk kadınının tarih boyunca erkeğe özdeş ve ailenin tamamlayıcı unsuru olduğunu dile getirdi. Kadının toplumsal konumunun İslamın kabulüyle de sürdüğüne dikkat çeken Sazak, Osmanlı İmparatorluğu’nda kadınların toplumsal hayat ve yönetimdeki konumuna önemle değindi. Sazak, Cumhuriyet Dönemi’nde modern Türk kadınının toplumsal işbölümü, siyasal hayat ve üretime katıldığını ifade ederek, Türk tarihinde kadının her zaman toplumu taçlandıran sosyal unsur olduğunu söyledi.
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