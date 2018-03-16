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Belediye Başkanı Memiş’in 18 Mart Mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü ve 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Memiş’in 18 Mart Mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü ve 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

16 Mart 2018 Cuma 16:39
Belediye Başkanı Memiş’in 18 Mart Mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü ve 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir.

Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir. Bizler de bu şuurla, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı koruduğumuz sürece inanıyoruz ki, yarınlarımız daha güzel ve daha parlak olacaktır.

Bu vesileyle Çanakkale Zaferimizin 103. yıl dönümünü ve şehitler günümüzü tebrik ediyor, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu vatan topraklarını bizlere emanet eden aziz şehitlerimize yüce rabbimizden rahmet diliyorum."
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