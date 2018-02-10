Bayburt’ta 2017’de 500 bin ağaç dikildi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ’dan kurumun çalışmaları hakkında brifing alan Vali Pehlivan birimleri ziyaret ederek tespit ve değerlendirmelerde bulundu. Vali Pehlivan, Orman İşletme Müdürlüğü’nün ardından Orman Fidanlık Şefliği’ne geçti. Ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak fidanların yetiştirilme süreci hakkında ilgililerle yaptığı bilgi alışverişi sonrası açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan 2017 yılı içerisinde ilimizde 500 bin adet fidan dikimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Vali Pehlivan aynı yıl içerisinde 1 buçuk milyon adet fidan üretimi yapıldığını belirterek şu bilgileri paylaştı; "Orman İşletme Müdürlüğü’müz tüm bu yatırımların yanı sıra 10 bin metreküp üretim faaliyeti gerçekleştirmiş olup bu çalışmalarından 260 bin Türk Lirası (TL) gelir elde etmiştir. Diğer yandan 482 hektar alanda Toprak Muhafaza Tesisi, 2 bin 132 hektar alanda Toprak Muhaaza Tesis Bakımı, 389 hektar alanda Rehabilitasyon Tesisi, 733 hektar alanda Rehabilitasyon Tesis Bakımı, 410 hektar alanda Orman Bakımı, 300 hektar alanda ağaçlandırma çalışması, 985 hektar alanda Ağaçlandırma Bakım Çalışması, 4 kilometrelik yol kenarı ağaçlandırması, 327 bin adet fidanın bakımı, 8 kilometrelik yeni orman yolu ve 16 kilometrelik sanat yapısı çalışması tamamlanmıştır. Yine bildiğiniz gibi 2018 yılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız tarafından Mera Islahı konusunda seferberlik yılı olarak ilan edilmişti. Bu bağlamda, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz bünyesindeki çalışmalar yanında, 2017 yılı içerisinde Orman İşletme Müdürlüğümüzün 93 hektar alanda mera ıslahı gerçekleştirdi. Bu yatırımlara ilave olarak Müdürlüğümüzün 2 yeni binası tamamlandı ayrıca Cami, Mezarlık, Okul bahçesi gibi 46 farklı noktada ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Toplamda yaklaşık 2 milyon TL değerinde bir yatırım gerçekleştirildi."

2018 yılı içerisinde ilgili alanlarda 12, 5 milyon TL yatırımın daha ilimize kazandırılacağını ve bu kapsamda 650 bin adet fidan dikimi yapılacağını aktaran Vali Pehlivan, "Orman Köylülerinin desteklenmesi faaliyetleri kapsamında 86 aileye yüzde 20’si hibe olarak 837 bin TL kredi, 107 Aileye 1 milyon 585 bin 900 TL hibe verildi. 2018 Yılı Orköy Faaliyetleri kapsamında da 80 aileye ferdi kredi verilecek. Tüm bu yatırımların ilimize hayırlı olmasını temenni ediyor ve Orman İşletme Müdürlüğü personelimize de çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum." dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Orman İşletme İl Müdürü Zeynel Yalçındağ ile ilgili kurum personeli eşlik etti.