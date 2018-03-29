Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114762
ALTIN
168.660
DOLAR
3.9661
STERLİN
5.5761
EURO
4.8857

Başkan Memiş’ten okul ziyaretleri

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş eğitim camiası ile gerçekleştirdiği toplantılar kapsamında Şair Zihni İlkokulu, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi ve Sebahattin Bozo İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ile bir araya geldi.Ziyaretlerine ilk...

Başkan Memiş’ten okul ziyaretleri

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş eğitim camiası ile gerçekleştirdiği toplantılar kapsamında Şair Zihni İlkokulu, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi ve Sebahattin Bozo İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ile bir araya geldi.Ziyaretlerine ilk...

29 Mart 2018 Perşembe 16:53
Başkan Memiş’ten okul ziyaretleri

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş eğitim camiası ile gerçekleştirdiği toplantılar kapsamında Şair Zihni İlkokulu, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi ve Sebahattin Bozo İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ile bir araya geldi.

Ziyaretlerine ilk olarak Şair Zihni İlkokulu ile başlayan Başkan Memiş burada görevli öğretmenlerle görüşerek onlarla bir süre sohbet etti ve eğitimin öneminden bahsetti. Öğretmenlerle bu konuda görüş alışverişinde bulunan Memiş, şehir hakkındaki düşüncelerini de sorarak Bayburt Belediyesinin gerçekleştirdiği, devam eden ve yapılması planlanan projeleri hakkında bilgi verdi. Öğretmenler ise Başkan Mete Memiş’e eğitime verdiği desteklerden ve Bayburt’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Memiş buradan Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi’ne geçti. Öğretmenlerle görüşmesinde toplumu değiştirecek ve dönüştürecek kişilerin öğretmenler olduğunu ifade eden Başkan Memiş öğretmenlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyerek onlarla Bayburt’u konuştu. Öğretmenlerle eğitim dünyası hakkında da sohbet eden Başkan Memiş, onlara Bayburt’ta yapımı tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Öğretmenler ise ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Memiş’e teşekkür ederek eğitime verdiği desteklerden ve Bayburt’a yaptığı hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.

Ziyaretler kapsamında Belediye Başkanı Memiş’in son durağı Sebahattin Bozo İmam Hatip Ortaokulu oldu. Burada da öğretmenlerle bir süre sohbet eden Memiş onlarla eğitim dünyası hakkında görüş alışverişinde bulunarak Bayburt Belediyesinin yatırımlarını anlattı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Ali Hamza Pehlivan’ın 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
Vali Ali Hamza Pehlivan’ın 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
Ak Parti Bayburt Kadın Kolları yönetimi Vali Pehlivan’ı ziyaret etti
Ak Parti Bayburt Kadın Kolları yönetimi Vali Pehlivan’ı ziyaret etti
Larvalarla mücadele başladı
Larvalarla mücadele başladı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim