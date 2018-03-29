Başkan Memiş’ten okul ziyaretleri

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş eğitim camiası ile gerçekleştirdiği toplantılar kapsamında Şair Zihni İlkokulu, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi ve Sebahattin Bozo İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ile bir araya geldi.

Ziyaretlerine ilk olarak Şair Zihni İlkokulu ile başlayan Başkan Memiş burada görevli öğretmenlerle görüşerek onlarla bir süre sohbet etti ve eğitimin öneminden bahsetti. Öğretmenlerle bu konuda görüş alışverişinde bulunan Memiş, şehir hakkındaki düşüncelerini de sorarak Bayburt Belediyesinin gerçekleştirdiği, devam eden ve yapılması planlanan projeleri hakkında bilgi verdi. Öğretmenler ise Başkan Mete Memiş’e eğitime verdiği desteklerden ve Bayburt’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Memiş buradan Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi’ne geçti. Öğretmenlerle görüşmesinde toplumu değiştirecek ve dönüştürecek kişilerin öğretmenler olduğunu ifade eden Başkan Memiş öğretmenlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyerek onlarla Bayburt’u konuştu. Öğretmenlerle eğitim dünyası hakkında da sohbet eden Başkan Memiş, onlara Bayburt’ta yapımı tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Öğretmenler ise ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Memiş’e teşekkür ederek eğitime verdiği desteklerden ve Bayburt’a yaptığı hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.

Ziyaretler kapsamında Belediye Başkanı Memiş’in son durağı Sebahattin Bozo İmam Hatip Ortaokulu oldu. Burada da öğretmenlerle bir süre sohbet eden Memiş onlarla eğitim dünyası hakkında görüş alışverişinde bulunarak Bayburt Belediyesinin yatırımlarını anlattı.