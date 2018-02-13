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Zabıta Müdürlüğünün 1 yıllık çalışma bilançosu açıklandı

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan denetimler ve yaptırımları kamuoyuyla paylaşıldı.Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 2017 yılı...

Zabıta Müdürlüğünün 1 yıllık çalışma bilançosu açıklandı

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan denetimler ve yaptırımları kamuoyuyla paylaşıldı.Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 2017 yılı...

13 Şubat 2018 Salı 15:18
Zabıta Müdürlüğünün 1 yıllık çalışma bilançosu açıklandı

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan denetimler ve yaptırımları kamuoyuyla paylaşıldı.

Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 2017 yılı içerisinde tanzim edilen ceza tutanağı sayısının 287 olduğu belirtilirken, denetlenen işyeri sayısının bin 935 olduğu kaydedildi. 210 işyerine ihtarda bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 70 işyerine süresiz olarak kapatma cezası verdi. Ruhsatsız olan 394 işyerini de denetleyen ekipler, 97 işyerine ruhsat alıncaya kadar kapama cezası verdi. Zabıta ekiplerinin işyerlerinde yaptığı denetimlerde işgal harcı olarak 31 bin 240 TL tahsil edilirken, semt pazarlarından 295 bin 375 TL gelir elde edildiği açıklandı. Bir yıl içinde Batman genelinde yapılan denetimlerde ise 624 bin 123 TL gelir tahsil edildi.
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