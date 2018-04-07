Vali Deniz Gercüş Kırkat Göleti mesire alanı açılışına katıldı

Batman’ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Gölet’inde vatandaşların dinlenmesi için yapılan mesire alanı açılışı Batman Valisi Ahmet Deniz’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Mesire alanında vatandaşlarla sohbet eden Batman Valisi Deniz vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Piknik alanına gelen bazı kadınlar ise valiyi zılgıtlarla karşıladı. Açılışa katılan binlerce kişiye Gercüş Belediyesi tarafından yemek ve tatlı ikramında bulundu. Mesire alanı açılışına Batman Valisi Ahmet Deniz, Gercüş İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Kayapınar Belediye Başkanı İsmail Koruyan, Gercüş İlçe Jandarma Komutanı Ercan Çetin, Gercüş İlçe Emniyet Amiri Talip Panavur ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta bir açıklama yapan Batman Valisi Ahmet Deniz, devletimizin bütün birimlerinin burada katkısı olduğunu söyledi. Vali Deniz, "Devletimizin, hükümetimizin her türlü kaynaklarını biz vatandaşımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Güzel tarafı, huzur olunca, birlik olunca, beraberlik olunca, kardeşlik olunca bu hizmetler ardı ardına devam ediyor. Türkiye eski Türkiye değil son 15 yılda Batman ilimize yapılan yatırımları saymakla bitiremem. Bize düşen Cumhurbaşbakanımızın liderliğinde 2023 hedeflerine ulaşabilmek için top yekun çalışmaktır. Hep beraber bu ülkemize yönelik oyunları bozacağız. Ortak bir vatanımız var ortak bir bayrağımız var ay yıldızlı bayrağımız hepimizin bayrağı bu vatan hepimizin, bizi birbirimize düşüremeyecekler. Türkü, Kürt’ten ayıramazlar. Arap’tan ayıramazlar, Alevi’den ayıramazlar, ayırmaya çalışan hainlik yapmış olur" dedi.

Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, mesira alanının yapım aşamasını anlattı. Koç, "Gercüş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak bir proje gerçekleştirdik. Projeyi GAP idaresine sunduk. GAP idaresinin 850 bin TL desteği ve valimizinde bize sağladığı 550 bin destekle toplamında 1 milyon 4 bin liraya mal ettik. Gercüş halkı da bu hizmete sahiplendi" diye konuştu.