Üniversite öğrencileri ilahi ve ezgi konseri ile stres attı

Batman Üniversitesi tarafından organize edilen ve Ses Sanatçısı Orhan Doyan’ın verdiği ezgi ve ilahi konseri Merkez Kampüs Konferans Salonu’nda Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Merkez Kampüs Konferans Salonu’nda düzenlenen konsere Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, Batmanlı Şair Acir Demirkıran, üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşması yapan Rektör Durmuş, öğrencilerin vize sınavlarından sonra stresini atması için ilahi ve ezgi konseri organize ettiklerini söyledi. Batman Üniversitesi öğrencileri için sosyal kültürel etkinlikler organize ettiklerini ve öğrencilerden gelen talepleri değerlendirerek etkinliklere devam edeceklerini belirten Rektör Durmuş, “Sevgili öğrencilerim sizden tek bir şey istiyorum, okuyun, öğrenin, kendiniz geliştirin, aklınızı kullanarak düşünün, aklınızı kimseye kiraya vermeyin. Çocuklarımdan hiçbir farkınız yok. Sizleri çok seviyorum” dedi.

Açılış konuşmasından sonra sahneye çıkan Doyan, programın organize edilmesinden ve desteklerini esirgemeyen Rektör Aydın Durmuş’a çok teşekkür ettiğini belirterek konsere başladı. Sahneye davet ettiği Şair Acir Demir Kıran ise, güftesi Celal Ertan’a ait olan Neyleyim Köşkü, Neyleyi Sarayı isimli Türk Sanat Müziği eserini seslendirdi.