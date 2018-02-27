Suriyeli 600 öğrenciye diş taraması

Batman’da eğitim-öğretim gören 600 Suriyeli öğrenci diş taramasından geçirildi.

Her öğrenciye diş fırçası, diş macunu dağıtımı yapıldı. Oral hijyen ile ilgili öğrencilere uzman ekiplerce eğitim verildi. Diş taraması esnasında dişinde ve diş etinde sorun yaşayan öğrenciler tespit edilerek gruplar halinde Batman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine götürülerek tedavi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

Batman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Başkanlığı koordinatörlüğünde düzenlenen etkinliğe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Osman Sünger, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Uğur Karabat, Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Dr. Bünyamin Sevim, ADSM Başhekimi Dt. Mahsum Ekinci katılarak öğrencileri yalnız bırakmadı.

Düzenlenen etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmayan ve yakından ilgilenen İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Osman Sünger, şunları söyledi: “İlimizde eğitim-öğretim gören yaklaşık 600 Suriyeli öğrenci diş taramasından geçirilerek her öğrenciye diş fırçası ve diş macunu verildi. Ağız ve diş sağlığında görev yapan uzman ekiplerce öğrenciler diş taramasından geçirildi. Oral hijyen ile ilgili eğitim verildi. Tedaviye ihtiyaç durumunda olanlar ise uzman ekip kontrolünde sağlık merkezine yönlendirildi. Amacımız öğrencilere erken yaşta ağız ve diş sağlığı konusunda toplumsal bilinci geliştirmek ve tedaviye ihtiyaç duyan öğrencilere gereken desteği sağlamaktır” dedi.