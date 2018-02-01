Sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklara yönelik sosyal aktivite

Batman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü sokakta çalışan çocuklar, risk altında bulunan, madde bağımlısı, suça sürüklenen ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan aile çocuklarına yönelik kültür, sanat, sportif faaliyet kursları açarak çocukların topluma kazandırılmasını hedefliyor.

Batman Sosyal Hizmet Müdürlüğünde, çocuklar yeteneklerine göre el sanatları, resim, basketbol, futbol, masa tenisi, tenis, tekvando, atletizm, yüzme kurslarına yönlendiriliyor. Şu anda 80 çocuğun okul saati dışında kalan zamanlarda futbol, basketbol, tenis, masa tenisi, tekvando gibi kurslara yönlendirildiği belirtildi. Yarıyıl tatili nedeniyle çocukların motivasyonunu artırmak ve kaynaştırmak amacıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde dart, mini golf, boks torbası, okçuluk, Hint kınası çeşitli eğitsel oyunlar ve aktiviteler gerçekleştirildiği belirtildi.