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Sason’da yapılan koşu yarışmasına 98 öğrenci katıldı

Batman’ın Sason ilçesinde atletizmi geliştirme projesi kapsamında gerçekleştirilen koşu yarışmasında değişik yaş gruplarından katılan 51 erkek, 47 kız olmak üzere toplamda 98 öğrenci birinci olmak için ter döktü.Sağlık Bakanlığı...

Sason’da yapılan koşu yarışmasına 98 öğrenci katıldı

Batman’ın Sason ilçesinde atletizmi geliştirme projesi kapsamında gerçekleştirilen koşu yarışmasında değişik yaş gruplarından katılan 51 erkek, 47 kız olmak üzere toplamda 98 öğrenci birinci olmak için ter döktü.Sağlık Bakanlığı...

13 Nisan 2018 Cuma 15:31
Sason’da yapılan koşu yarışmasına 98 öğrenci katıldı

Batman’ın Sason ilçesinde atletizmi geliştirme projesi kapsamında gerçekleştirilen koşu yarışmasında değişik yaş gruplarından katılan 51 erkek, 47 kız olmak üzere toplamda 98 öğrenci birinci olmak için ter döktü.

Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen atletizmi geliştirme ve tabana yayma projesi kapsamında Sason’da gerçekleştirilen yarışmada erkekler kategorisinde 1’inci Ömer Can, 2’nci Cihan Doğan, 3’üncü ise Adem Barın oldu. Kızlar kategorisinde ise 1’inci Tülin İlgin, 2’nci Feleknaz Akkuş, 3’üncü ise Ceylan Kaplan oldu. Yarışmada dereceye giren öğrenciler Batman’da düzenlenecek olan ilçeler arası elemelere katıma hakkı kazandı.
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