Sason’da Polis Haftası etkinlikleri

Batman’ın Sason ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, Umurlu ve Çilekli İlk ve Ortaokullarını ziyaret etti.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında okulları ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, okulda öğrencilere polis teşkilatı hakkında bilgi vererek, teşkilatın işleyişi, Çanakkale Savaşı, 15 Temmuz girişimi ve vatan sevgisi konuları hakkında sunum yaparak, sinevizyon gösterisi izletti. Okul ziyaretlerinde öğrencilerin polislik hakkındaki sorularını tek tek dinleyerek cevaplandıran ekip, daha sonra öğrencilere hediye ettikleri toplarla voleybol, basketbol ve futbol oynadı. Öğrencilerle hatıra fotoğrafları çeken polis ekipleri daha sonra okuldan ayrıldı.

Okullarına düzenlenen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Çilekli Ortaokulu Müdürü Hüseyin Aktaş, “İlçe Emniyet amirliği yetkililerinin okulumuzu ziyaret ederek öğrencilerimize çok faydalı bilgiler aktardı. İlçe Emniyet Amirliğine bağlı görevlilerden Komiser Yardımcısı Kemal Avcu, Mikail Karkacı ve beraberlerinde bulunan diğer polis ekibi ile okulumuzu ziyaret ederek sınıfları dolaştılar. Öğrencilerimize polis teşkilatı haftası ve vatan, bayrak sevgisi ile ilgili sunum yaptılar. Akabinde öğrencilerimize birlikte okul bahçesinde voleybol ve futbol oynadılar. Öğrencilerimize hediyeler verdiler ve fotoğraf çektiler. Bu ziyaret okulumuz öğrencileri ve öğretmenleri tarafından sevinçle karşılandı. Polis teşkilatımızın kuruluşu yıldönümünde Çilekli İlk ve Ortaokulu olarak bize bu anlamlı günde ziyaret eden Sason emniyeti personellerine çok teşekkür ederim. Böyle faaliyetlerin ilçemiz okulları ve bölge halkı için faydalı olacağı, halkın ve öğrencilerin devlete sadakatini ve güvenini artıracağı kanaatindeyim” dedi.