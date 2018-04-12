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Sason semaları al bayraklı uçurtmalarla renklendi

Batman’ın Sason ilçesinde Alparslan Anaokulu öğrencileri Afrin’e destek vermek amacıyla al bayraklı uçurtma şenliği düzenledi.Sason 15 Temmuz Demokrasi Parkındaki şenlikte öğrenciler, velileri ve öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları...

Sason semaları al bayraklı uçurtmalarla renklendi

Batman’ın Sason ilçesinde Alparslan Anaokulu öğrencileri Afrin’e destek vermek amacıyla al bayraklı uçurtma şenliği düzenledi.Sason 15 Temmuz Demokrasi Parkındaki şenlikte öğrenciler, velileri ve öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları...

12 Nisan 2018 Perşembe 09:09
Sason semaları al bayraklı uçurtmalarla renklendi

Batman’ın Sason ilçesinde Alparslan Anaokulu öğrencileri Afrin’e destek vermek amacıyla al bayraklı uçurtma şenliği düzenledi.

Sason 15 Temmuz Demokrasi Parkındaki şenlikte öğrenciler, velileri ve öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları al bayraklı uçurtmaları uçurdular. Afrin’deki Mehmetçiğe destek amacıyla Türk bayraklı uçurtmaları dalgalandırdıklarını belirten Okul Müdürü Elif Belge, “Sason’un semalarında saatlerce Türk bayraklı uçurtmalar dalgalandı. Veliler ve minikler çok keyif aldılar. Bayrağımız hep gökleri süsleyecektir, eminiz ki bayrağımız hep göklerde dalgalanacaktır. Bu güzel vatana güzel vatan evlatları yetiştirmek istiyoruz. Onların bayrak ve vatan aşkıyla dolu birer birey olması için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz” dedi.
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