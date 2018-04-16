Rektör Durmuş, ÜNİGAP kuruluş protokolü imza törenine katıldı

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki üniversiteler ve kalkınma ajanslarının güçlerini birleştirmek amacıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi Üniversiteleri Birliği (ÜNİGAP) Kuruluş Protokolü imza törenine katıldı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Arıöz, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir ve Prof. Dr. Hasan Solmaz, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Nesim Doru, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Adıyaman Üniversitesi akademik ve idari çalışanları ile misafirler katıldı.

İlk dönem başkanlığını Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, sekretaryasını ise Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın yapacağı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Üniversiteleri Birliği (ÜNİGAP), GAP Bölge Kalkınma İdaresi, bölge Üniversiteleri ve kalkınma ajanslarının beşeri, bilimsel, ekonomik kaynaklarının birleştirilmesi ve ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan gücün Bölgenin kalkınması ve sorunlarının çözümüne odaklanmasını amaçlıyor. Birlik ayrıca birlik üyesi üniversitelerde bölgeye yönelik yapılan tüm akademik çalışmaları da desteklemeyi hedefliyor.

Selamlama konuşması yapan Rektör Durmuş, ÜNİGAP’ın GAP Bölge Kalkınma İdaresi, bölge üniversiteleri ve kalkınma ajanslarının beşeri, bilimsel, ekonomik kaynaklarının birleştirilmesi ve ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan gücün bölgenin kalkınması ve sorunlarının çözümüne odaklandığını belirterek, protokolün bölgemize, devletimize hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından ÜNİGAP Kuruluş Protokolü alkışlar eşliğinde imzalanarak aile fotoğrafı çektirildi. İmza töreninin ardından Birlik üyeleri Dönem Başkanı Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü Başkanlığında sonraki çalışmalar için hazırlık toplantısı yaptı.